شاهدو آسر ياسين يحتفل بيوم ميلاده في موقع تصوير قلبي ومفتاحه

آسر ياسين يشكر كل من تذكره في يوم ميلاده

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 08:56 مساءً - احتفل الفنانبيوم ميلاده داخل موقع تصوير مسلسل "" الذي يخوض به منافسات، حيث نشرعلى حسابه بموقع انستغرام، فيديو وصورة من الاحتفال الذي شارك فيه فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم المخرجوالمنتجومحمد سري مدير المشروعات في الشركة المنتجة للعمل.وحرص آسر ياسين على توجيه الشكر لكل من تذكره وأرسل له تهنئه بيوم ميلاده حيث كتب في تعليقه على الفيديو والصورة: "بحمد ربنا على كل النعم اللي في حياتي، وعلى المحبة اللي حسيتها منكم النهاردة.. شكراً من قلبي لكل حد افتكرني وبعتلي تهنئة في يوم ميلادي! محبتكم غالية عندي وبتسعدني جداً، السنة دي هدية يوم ميلادي اني بصور وسط فريق رائع وفي مشروع بحبه، قلبي ومفتاحه بإذن الله يعجبكم في رمضان!".يمكنكِ قراءة.. أسماء مسلسلات رمضانية مستوحاة من أعمال فنية قديمة.. تعرفوا إليها

"قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا ومحمد ميزو وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

وتدور أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حول ميار (مي عز الدين) امرأة مُطلّقة 3 مرات من زوجها سعد (دياب)، وتلتقي بـ عزت (آسر ياسين) يعمل سائق أجرة ويشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث، خاصة بعدما تُقرر ميار عرض الزواج عليه ليكون محللاً من أجل العودة لزوجها؛ خشية من أن يحرمها من أبنائها ولكن الأمور ستتطور وتأخذ منحنى آخر وهذا ما ستكشفه الحلقات.

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تابعي أيضاً.. أبرزهم مي عز الدين مع آسر ياسين .. ثنائيات تشاهدونها لأول مرة في رمضان 2025ويسجّلتواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "". والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل ""، الذي تم عرضه في ديسمبر الماضي. وشارك في بطولته عددٌ من النجوم، وهم: هدى المفتي، صبا مبارك، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل. سيناريو وحوار محمد المصري. وإخراج السدير مسعود. والمسلسل مستوحًى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء وحقق نجاحاً كبيراً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».