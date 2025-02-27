تحقيقات مكثفة لكشف هوية المسيء لـ هالة صدقي

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الممثلة المصرية هالة صدقي ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تتهم فيه صاحب الحساب بالتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت فرق البحث الإلكتروني في تتبع الحساب وجمع بياناته للكشف عن هوية المسؤول عنه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحساب تم إنشاؤه بغرض الإساءة والتشهير، بينما أكدت الجهات المعنية أنها تعمل على تتبع مصدر إدارة الصفحة وتحليل البيانات الرقمية المرتبطة بها.

في ذات السياق، تحدثت هالة صدقي عن محاولات متكررة لاختراق حساباتها على مواقع التواصل، مشيرة إلى وجود جهات تدفع أموالًا ضخمة لاختراق حسابها على "إنستغرام" بهدف تقليل تواصلها مع الجمهور، وأكدت الممثلة أنها لن تتوقف عن استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وأن هذه المحاولات لن تنجح، وفي الوقت ذاته، يستمر التحقيق في القضية لفضح هوية المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. كما أعلنت صدقي إستعدادها للمشاركة في مسلسل "إش إش" الذي سيُعرض في رمضان 2025، من تأليف وإخراج محمد سامي.