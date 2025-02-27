كريم قاسم يعلن موعد عزاء والده ويطلب اقتصاره على الأقارب فقط

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري كريم قاسم عن موعد عزاء والده، المخرج أحمد قاسم، الذي سيُقام غدًا الجمعة بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب، و طلب كريم من نقابة الصحفيين إ حترام رغبته في اقتصار العزاء على الأقارب فقط، مشيرًا إلى اعتذاره عن التغطية الإعلامية، و شارك كريم عبر حسابه خبر وفاة والده، و طلب من متابعيه الدعاء له.



كريم أحمد قاسم مواليد 8 تشرين الأول 1986 هو ممثل مصري من أب مسلم وأم يهودية. بدأ مسيرته الفنية بعد أن اختاره المنتج حسين القلا للمشاركة في فيلم "أوقات فراغ"، الذي نال إعجاب الصحافة المصرية عند صدوره. بعدها شارك في عدة أفلام بارزة مثل "الماجيك"، "بالألوان الطبيعية"، "إيي يو سي"، "مصور قتيل"، و"ولاد رزق".