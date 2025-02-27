ميرنا وليد - بيروت - كسف الموسيقار المصري سامي الحفناوي، عن أنه واجه شائعات تقول إنه يقتصر على تلحين الأغاني الدرامية فقط، وهو ما اعتبره خطأ وأثر على مسيرته، و أوضح أنه رغم نجاحه الكبير في أغنيتي "كوكب تاني" و"لولاكي"، فقد تعرض لهذا التصور.
كما ذكر أنه بعد نجاح "لولاكي" تلقى اتصالًا من الفنان المصري هاني شاكر الذي طلب منه تلحين أغنية مشابهة، لكنه اقترح عليه أغنية "علي الضحكاية" التي تناسب صوته.
وكانت تلك التصريحات خلال لقاء في بودكاست "كلام في الفن" مع الإعلامي محمد العسيري.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الحفناوي يرد على شائعات تقديمه لأغاني درامية فقط ويكـ شف عن تعاونه مع هاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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