مفاجآت جديدة حول وفاة ماثيو بيري .. 27 جرعة من الكيتامين قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفيلم الوثائقي "Matthew Perry: A Hollywood Tragedy" عن تلقي النجم العالمي الراحل ماثيو بيري 27 جرعة من الكيتامين قبل وفاته في آب 2024. تم عرض الفيلم لأول مرة في 25 شباط 2025 على قناة "Peacock"، متناولًا تفاصيل الوفاة المأساوية. و أشار المحامي مارتن استرادا إلى أن الجرعات كانت خارج نطاق العلاج الموصوف لبيرى، معتبرًا أن المسؤولين عن ذلك كان يجب أن يكونوا أكثر وعيًا. التحقيقات تواصلت مع خمسة أفراد على صلة بالحادثة، بينهم أطباء وأعضاء من فريق بيرى الشخصي.

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