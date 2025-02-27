معلومات عن توقيف آدم في مطار بيروت الدولي

ميرنا وليد - بيروت - تداولت الوسائل الاعلامية خبر توقيف الفنان آدم في مطار بيروت الدولي تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه.

ولم يتم معرفة تفاصيل المذكرة او اية معلومات حول سبب توقيفه حتى الساعة او الاجراءات القانونية التي قد تتخذ بحقه بعد خطوة التوقيف.

ولم تصدر اية معلومة رسمية من آدم او اي متحدثه باسمه بانتظار ان تتضح الصورة بشكل واضح ودقيق.

من ناحية أخرى كان آدم قد طرح أغنيته الجديدة في داية شهر شباط الحالي بعنوان "إنسان ثاني" على يوتيوب، من كلمات وألحان رامي شلهوب.

وتقول كلماتها:

"قالو لي تغيرت

وبقيت انسان ثاني

واني عايش وهم يوم انت جيت

وحبك لقاني

انا عارف اني شايف

واقع اروع من الخيال

واسمع كلام ملام مدام القلب راضي ما يهم

قالو منام تمام انام واعيش وياك بهالحلم

يسمّونه وهم وانا الوهم عندي حياتي

ابد لا ما يهم غيره احد من كل ذكرياتي

حبه ناري وباختياري

ابتعد عنه محال

واسمع كلام ملام مدام القلب راضي ما يهم

قالو منام تمام انام واعيش وياك بهالحلم".