شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل قلبي ومفتاحه يحتفلون بعيد ميلاد آسر ياسين بلوكيشن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق عمل مسلسل قلبي ومفتاحه منهم المخرج تامر محسن، والمنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعيد ميلاد النجم آسر ياسين داخل لوكيشن التصوير، وهو العمل المقرر عرضه على قناة ON حصرى ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

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آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاده مع فريق عمل مسلسل قلبي ومفتاحه



الاحتفال بعيد ميلاد آسر ياسين



عيد ميلاد آسر ياسين



عيد ميلاد آسر ياسين