راجع معلوماتك واختار تفضيلاتك في رمضان.. مسلسل وتقابل حبيب على قناة dmc

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القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة dmc ، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل وتقابل حبيب يتكون من 30 حلقة وتجسد ياسمين فيه شخصية "ليل" السيدة الثرية التي تنفصل عن زوجها يوسف (خالد سليم)، بعد اكتشاف زواجه عليها سراً من رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل في قصة حب جديدة مع فارس (كريم فهمي) شقيق طليقها.

مسلسل وتقابل حبيب يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي فى الدراما التليفزيونية للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل ونحب تاني ليه الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشهد العمل أيضاً قصة حب بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى بعد انفصال الأولى عن زوجها الذى جسد دوره الفنان شريف منير وتزوجا فى النهاية رغم الصعوبات التي واجهتهما.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجى.

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