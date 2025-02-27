شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية برنامج مدفع رمضان الليلة على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة dmc عن طرح أغنية برنامج مدفع رمضان، الذى يقدمه النجم محمد رمضان طوال أيام الشهر الكريم، الليلة الساعة 9 مساء حصريا على شاشتها.

وروجت القناة للأغنية، حيث نشرت بوستر البرنامج عبر "فيس بوك"، معلقة عليه: "استنوا أغنية مدفع رمضان النهارده الساعة 9 فقط وحصريًا على dmc مدفع رمضان بووووم".



مدفع رمضان

ويتعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع النجم محمد رمضان بأغنية تتر برنامج مدفع رمضان، وهى من ألحان إيهاب عبد الوهاب.

وظهر النجم محمد رمضان مؤخرا في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يلتقى الفائز وليام عادل، ويشربان الشاي سوياً في داخل منطقة شبرا مصر، حيث أوفي رمضان بوعده للفائز الأقرب لتوقع فكرة برنامجه مدفع رمضان.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يسلم الفائز جائزة التوقع الأقرب: "الفائز وليام عادل من شبرا مصر من متابعيني اللي توقعوا فكرة مدفع رمضان، ملحوظة توقعه غلط بس روحتله بالكرڤان لحد بيته ونزل شرب معايا الشاي، كفاية إنه اجتهد وكتب ونصيبه إن عينى جت على كومنته".