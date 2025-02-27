شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم حافظ: تفاصيل صفحة بيضا حقيقية وأتمنى العمل مع أحمد حسن من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف حاتم حافظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن مسلسله صفحة بيضا، الذى انتهى عرضه أمس الأربعاء، وقام ببطولته النجمة حنان مطاوع والنجم سامى الشيخ، وقام بإخراجه المخرج أحمد حسن: "قرأت الكثير حول مافيا الأدوية قبل وخلال كتابة مسلسل صفحة بيضا، لذا فإن كل التفاصيل التى ظهرت فى العمل حول القضية حقيقة، بمعنى إن الشركة السويسرية على سبيل المثال هى شركة حقيقية من ضمن 3 شركات عالمية تحتكر 65% من صناعة الأدوية فى العالم، وقضية العمل التى واجهتها ضى هى أزمة حدثت فى الحقيقة ولكن مع سرطان البروستاتا، ولهذا فإن واحدة من رسائل مسلسل صفحة بيضا هى أن الأدوية لا يجب أن يتم احتكارها، ويجب على الدولة الاهتمام بهذا الملف خاصة".

وتابع حافظ: "العمل مع المخرج أحمد حسن بدأ منذ سنة ونصف قبل مسلسل صفحة بيضا، حيث كنا نستعد لتقديم مسلسل أخر، ولكن الفترة التي تعاملنا فيها في فترة التحضير أكدت لنا أننا يجب أن نعمل في مشروع آخر، وأتمنى العمل معه على مشاريع جديدة، لأنه مخرج شاكر جدا، وهادى، والتعامل معه سهل، سواء في التحضيرأو التصوير، وكان يأخذ رأى في اختيار الأبطال للشخصيات، ولكننى يجي أن احييه على اختيار الأدوار التي ظهرت مشهد او اثنين في العمل، خاصة الفنان جمال يوسف الذى ظهر في مشهدين فقط في العمل ألا أنه قدم الشخصية بتفانى كبير".

وأضاف حافظ: "كنت واثق من اختيار النجم سامى الشيخ لـ شخصية إياد لـ مسلسل صفحة بيضا، وكنت متوقع إنه سيخرج من العمل وهو نجم مشهور أكثر في مصر والوطن العربى، وهذا ما حدث، والفنان سامح بسيونى كان دوره صغير في العمل، لكنه بعد تصوير مشاهده شجعنى المخرج احمد حسن لإضافة تفاصيل أخرى لشخصيته وظهوره، والفنان نور محمود كان من أول الأسماء التي اخترتها فى التحضير للعمل، والفنان عمر الشناوى بالرغم من أنه لم يكن الاختيار الأول لـ تقديم الشخصية إلا أنه أبدع في تقديمها منذ اللحظة الأولى، ويمكننى أن أؤكد أن كل أبطال مسلسل صفحة بيضا الذين شاركوا في العمل ادوا أدوارهم باحترافية كبيرة".

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.