شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع رمضان هيضرب تانى.. dmc تروج لبرنامج محمد رمضان ببرومو تشويقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc برومو تشويقيا لبرنامج مدفع رمضان للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه على شاشتها بعد أذان المغرب على مدار الشهر الكريم، وظهر من خلاله رمضان وهو يجوب أكثر من منطقة وحوله زحام من الجمهور.

وعلقت القناة على البرومو قائلة: "أنا جمهورى واقف فى ضهرى، مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تانى فقط وحصريًا على dmc، مدفع رمضان بووووم".

ويتعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع النجم محمد رمضان بأغنية تتر برنامج مدفع رمضان، وهى من ألحان إيهاب عبد الوهاب.

وظهر النجم محمد رمضان مؤخرا في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يلتقى الفائز وليام عادل، ويشربان الشاي سوياً في داخل منطقة شبرا مصر، حيث أوفى رمضان بوعده للفائز الأقرب لتوقع فكرة برنامجه مدفع رمضان.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يسلم الفائز جائزة التوقع الأقرب: "الفائز وليام عادل من شبرا مصر من المتابعين اللي توقعوا فكرة مدفع رمضان، ملحوظة توقعه غلط بس روحتله بالكرڤان لحد بيته ونزل شرب معايا الشاي، كفاية إنه اجتهد وكتب ونصيبه إن عينى جت على كومنته".