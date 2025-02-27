طرح بخاف مني ثاني أغنيات سيد الناس بصوت أحمد سعد.. رمضان 2025

كلمات أغنية "بخاف مني"

قصة مسلسل "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 07:23 مساءً - طرح القائمون على مسلسل "" بطولة الفنانوالمنتظر عرضه في، الاغنية الدعائية الثانية للعمل والتي تحمل اسم بخاف مني ويغنيها الفنانويغلب عليها الطابع الدرامي والأغنية من كلمات محمد شافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع وميكس ماستر نادر حمدي.وتقول كلمات أغنية "بخاف مني": "ما كنت بسيط وماشي بطبتي جنب الحيط ورايق بالي مهما جرى لي.. راضي بحالي بس لقيت في لحظة الدنيا فاجأتني وعدت فوقي هدتني وقست قلبي خلتني واحد تاني ومعرفوش وفضلت كل يوم بتضيق لحد ما شب فيا حريق وخلاني أروح لطريق عكس إرادتي مخترتوش.. فهمت الناس وألاعيبهم بطريقتهم بلاعبهم ووسطيهم بقيت سيدهم بقيت بالقسوه دي حاببني".يمكنكِ قراءة.. الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025وطرح القائمون على مسلسل "" الأغنية الدعائية الأولى للعمل والتي تحمل اسم "" وهى في نفس الوقت تتر المسلسل غناء أحمد سعد وكلمات عصام حجّاج، وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس، ويقول أول مقطع من الأغنية: "المعتمد، نبع الأصول عم البلد، سيد الناس وقت اللزوم دايما أسد، محبوب وروحه حنينه واصله طيب، سند لناس وقلبه مفتوح للجميع، في الشده قبل ما تقصده تلاقيه قريب، ميسبش واجب واستحاله في يوم يبيع"." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.إقرئي أيضاً.. خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025مسلسل "" يأتي من بطولة، أحمد زاهر، خالد الصاوي بدور والد الجارحي، إلهام شاهين بدور، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ريم مصطفى، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، يوسف رأفت، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا ومن تأليف وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».