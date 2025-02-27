محمد عوض بعيدا عن الكوميديا .. مؤلف مسرحي وشارك في Toy Story

محمد عوض تجربة الكتابة للمسرح

الأداء الصوتي لأشهر أفلام الرسوم المُتحركة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 07:23 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين بالوطن العربي وبشكل خاص في الأداء الكوميدي، حي قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال والتي تنوعت ما بينوالمسرح ووالإذاعية والتي نجح من خلالها في صنع بصمة خاصة به في عالم الكوميديا.وكان الفنان محمد عوض عاشقًا للمسرح منذ طفولته حيث إلتحق بفرقة التمثيل خلال دراسته حتى الوصول للجامعة وتكوينه فرقة مسرحية خاصة به، وخلال تلك الفترة إنضم لفرقة نجيب الريحاني المسرحية لينتقل منها عقب ذلك إلى العديد من الفرق المسرحية، كما أنه يعد من أبرز النجوم الذين شاركوا بالمسلسل الإذاعي "ساعة لقلبك" والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وإنتشارًا لدى الجمهور.وعلى الرغم من نجاحه الكبير بمجال التمثيل إلا أن الفنان محمد عوض قد خاض تجربة التأليف المسرحي وذلك في عام 1966، حيث ألف مسرحية "الطرطور" والتي أخرجها السيد راضي وشارك ببطولتها أمام كل من نبيلة عبيد، خيرية أحمد، ميمي شكيب، جمال إسماعيل والعديد من الفنانين.كما قدم الفنان محمد عوض واحدًا من أبرز تجاربه الفنية المُميزة وذلك من خلال مُشاركته بالأداء الصوتي بالنسخة العربية من الجزء الأول بفيلم " Toy Story"، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "سلنكي".ويعد فيلم "Toy Story" واحدًا من أبرز أفلام Disney وتم تقديمه بالعديد من الأجزاء على مدار سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وقد شارك ببطولة النسخة العربية من الفيلم عدد من كبار الفنانين ومن أبرزهم "يحيي الفخراني، أحمد بدير، منى زكي، هاني رمزي وشهاب إبراهيم".يُذكر أن الفنان محمد عوض رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 فبراير عام 1997 عن عمر ناهز 65 عامًا بعد مسيرة فنية تجاوزت الثلاثون عامًا قدم خلالها ما يُقارب الـ200 عمل فني جعلته واحدًا من كبار نجوم الكوميديا في الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»