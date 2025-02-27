“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان

تستعد منطقة “فيا رياض” لاستضافة فعالية “المشراق” للمرة الأولى في الرياض، والتي تقدم تجربة رمضانية استثنائية تمزج بين عراقة التقاليد وأناقة الحداثة، وسط أجواء مليئة بالفخامة و دفء الجمعات واللقاءات.

مع طلوع القمر، يفوح البخور وتضيء الفوانيس خيمة “المشراق” لتأخذ الزوار في رحلة رمضانية تنبض بالسحر، وتحمل معها روح الكرم والضيافة الأصيلة.

سحور بنكهات تأسر الحواس

هنا تنبض موائد السحور بالنكهات وتروي الحكايات، عبر مجموعة متميزة من المطاعم التي ترضي مختلف الأذواق، من مطعم “إيوان” فودهول الذي يقدم خيارات متنوعة من المقاهي و المطاعم المختلفة التي تتجدد اسبوعيا، لينتقل بعدها الزوار إلى قلب الحارات اللبنانية، ويستمتعوا بأشهى المقبلات و المشاوي في مطعم “حارات”. و لعشاق النكهات الخليجية التراثية، مطعم “فيلا ماما” سيكون خيارهم المفضل، أما الباحثين عن تجربة تذوق عالمية، سيجدونها في ” اويسس باي سانت ريجيس”.

لمحبي الجلسات الخارجية بعد الإفطار والسحور لاونج “حارات جاردن”، يقدم المشروبات والمأكولات الخفيفة على وقع الألحان الهادئة.

سوق “ليالي المشراق”، تجربة تسوق جديدة كل أسبوع!

لا يقتصر “المشراق” على تجارب السحور، بل يحتضن أيضًا معرض “ليالي المشراق“، الذي يضم مجموعة من العلامات التجارية الراقية، والتي تتغير أسبوعيًا لتمنح الزوار تجربة تسوق فريدة ومتجددة طيلة شهر رمضان.

ولأن رمضان يجب ان يُعاش بكافة تفاصيله، يقدم المشراق تجارب وتفعيلات متجددة يومية لا يُمل منها، لتُضفي على الليالي الرمضانية مزيدًا من المرح، وتخلق لحظات مميزة يتشاركها العائلات والأصدقاء.

كل زاوية في “المشراق” تروي قصة، وكل لحظة تصنع ذكرى، لتكون الفعالية المكان المثالي لقضاء أمسيات رمضانية لا تُنسى هذا العام.

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تنطلق الفعالية لمدة 21 يوماً من 4 إلى 24 رمضان، وتفتح أبوابها من الساعة 9:30 مساءً حتى 2:30 صباحًا، متيحة للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الرمضانية.