لارا الخوري تعود الى شغفها الأول وتطلق “بودكاست مع لارا”

بعد تجربتها الناجحة في التمثيل بالسنوات الماضية تعود لارا الخوري الى شغفها الاول وهو الاعلام حيث ينطلق اول برنامجاً خاصاً لها “بودكاست مع لارا” والذي تستضيف من خلاله شخصيات سياسية مهمة وعديدة تكشف عن هويتها اسبوعياً.

وتحاور لارا السياسيين بطريقة مختلفة بعيدا عن السجالات والخلافات فتتطرق الى حياتهم الشخصية والخاصة وتجاربهم الحياتية وسيحل الوزير السابق مروان شربل ضيفا على أولى الحلقات.