بعد تجربتها الناجحة في التمثيل بالسنوات الماضية تعود لارا الخوري الى شغفها الاول وهو الاعلام حيث ينطلق اول برنامجاً خاصاً لها “بودكاست مع لارا” والذي تستضيف من خلاله شخصيات سياسية مهمة وعديدة تكشف عن هويتها اسبوعياً.
وتحاور لارا السياسيين بطريقة مختلفة بعيدا عن السجالات والخلافات فتتطرق الى حياتهم الشخصية والخاصة وتجاربهم الحياتية وسيحل الوزير السابق مروان شربل ضيفا على أولى الحلقات.
كانت هذه تفاصيل خبر لارا الخوري تعود الى شغفها الأول وتطلق “بودكاست مع لارا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.