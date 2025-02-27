العثور على الممثّل جين هاكمان وزوجته ميتين في منزلهما… إقرأ التّفاصيل

توفّي الممثّل الشّهير جين هاكمان الحائز جائزة الأوسكار مرّتَين يوم الأربعاء في السّادس والعشرين من فبراير عن عمر يناهز خمسة وتسعين عامًا. تمّ العثور على زوجته بيتسي أراكاوا عازفة البيانو الكلاسيكيّ البالغة من العمر ثلاثة وستّين عامًا، بجانبه في منزلهما في سانتا في نيو مكسيكو مع كلبهما.

ووفقا لصحيفة سانتا في نيو مكسيكان فإنّ مكتب عمدة المقاطعة، بقيادة أدان ميندوزا، لم يبلّغ عن أيّة علامات على وجود عمل غير مشروع. ولكن السبب الدّقيق وتوقيت وفاتهما لم يتِمّ تحديدهما بعد.

في حين أنّ هاكمان معروف بمسيرته الأسطوريّة في هوليوود، إلّا أنّ حياته الشّخصيّة خاصّة زواجه من أراكاوا كانت أكثر خصوصيّة.

بدأت علاقة جين هاكمان وبيتسي أراكاوا في منتصف الثّمانينات، بعد نهاية زواج هاكمان من فاي مالتيز الذي دام ثلاثين عامًا. وعلى الرّغم من التّكهّنات أوضح هاكمان في مقابلات سابقة أنّ زواجه الأوّل لم ينتهِ بسبب أراكاوا بل بسبب المسار الطبيعيّ للحياة.

وقال في مقابلة أجريت معه عام 1985 مع صحيفة South Florida Sun-Sentinel: “عندما تعمل في هذا المجال، فإنّ الزّواج يتطلّب الكثير من الجهد والحبّ”.

في عام 1991، تزوّج هاكمان وأراكاوا وانتقلا إلى سانتافي، حيث بنيا حياة هادئة بعيدًا عن أضواء هوليوود. كانت أراكاوا، التي عملت عازفة بيانو كلاسيكيّ قد التقت بـ هاكمان بينما كان يعمل أيضًا بدوام جزئيّ في صالة ألعاب رياضيّة في كاليفورنيا.

كان ارتباطهما فوريًّا وسرعان ما أصبحت جزءًا لا يتجزّأ من حياته حتّى أنّها تبنّت دور زوجة الأب لأولاد هاكمان الثّلاثة من زواجه الأوّل – كريستوفر ألين، وليزلي آن، وإليزابيث جين.

بعد عقود من العمل في هوليوود، تقاعد هاكمان من التّمثيل بعد تعرّضه لمشكلة صحّيّة في عام 1990 عندما خضع لعمليّة قسطرة بسبب قصور القلب الاحتقانيّ. وفي مقابلة مع رويترز عام 2008، أعلن رسميًّا: “لا أريد أن أفعل ذلك بعد الآن”.

وبدلاً من ذلك، حوّل هاكمان تركيزه إلى الكتابة ونشر روايته الأولى، Wake of the Perdido Star، في عام 1999. ثمّ واصل كتابة العديد من الكتب، إذ وجد منفذًا إبداعيًّا جديدًا في سرد القصص. وقد دعم أراكاوا انتقاله وعملا معًا على إنشاء ملاذ سلميّ في سانتافي.

كان منزلهما وهو مبنى جميل تمّ تجديده يعود تاريخه إلى الخمسينات، مميّزًا في مجلّة Architectural Digest في عام 1990. ووفقًا للمهندس المعماري ستيفن صامويلسون لعبت أراكاوا دورًا رئيسيًّا في إعادة تصميم المسكن، الذي مزج بين تأثيرات بويبلو والاستعمار والباروك الإسبانيّ.

وعلى الرّغم من أسلوب حياتهما الهادئ إلّا أنّ هاكمان كان يقدّم أحيانًا لمحات عن عالمهما. وفي مقابلة نادرة أجريت معه عام 2020 مع مجلّة Empire أشار أنّه وأراكاوا كانا يستمتعان بمتع بسيطة، مثل مشاهدة الأفلام المنخفضة الميزانيّة معًا في ليالي الجمعة.

على عكس العديد من الأزواج في هوليوود، بقي هاكمان وأراكاوا بعيدَين عن أعين الجمهور. لم يكن لأراكاوا أي تواجد على وسائل التّواصل الاجتماعيّ ونادرًا ما ناقش هاكمان حياته الشّخصيّة. ومع ذلك، كان حبّهما لبعضهما واضحًا في اللحظات الصغيرة التي تقاسموها.

يتمتّع الزّوجان أيضًا بحبّ عميق للحيوانات. على مرّ السّنين، كانا يمتلكان العديد من الكلاب بما في ذلك اثنين من كلاب الرّاعي الألماني. في عام 1999، أثناء تصوير فيلم The Replacements في بالتيمور، تبنّى هاكمان كلبًا ضالًّا وأطلق عليه اسم “جين” على سبيل الدّعابة، تيمّنًا باسمه واسم زميله في التّمثيل كيانو ريفز.

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إنّ رحيلهما يمثّل نهاية حقبة تاركين وراءهما إرثًا من الموهبة والحبّ وحياة جيّدة بعيدًا عن وهج هوليوود المستمرّ. على الرّغم من أنّ هاكمان كان واحدًا من أعظم الممثّلين في عصره، إلّا أنّه وأراكاوا كانا يقدّران الأفراح البسيطة التي توفّرها الرّفقة والحياة الهادئة.