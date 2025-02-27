جدل قبل العرض.. مسلسلات رمضانية تتصدر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 05:51 مساءً - مع اقتراب الموسم الدرامي الرمضاني، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً غير مسبوق مع عدد من المسلسلات المنتظرة؛ حيث تصدرت العناوين، وأثارت الجدل قبل حتى أن تُعرض على الشاشات، ومن بينها مسلسل "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبدالعزيز الذي أحدث ضجة واسعة بعد إعلانها أن برومو المسلسل حصد مليار مشاهدة خلال 24 ساعة و23 ثانية، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل حول مدى دقة هذا الرقم، قبل أن يتدخل الفنان أحمد وفيق؛ ليكشف أن منشور زميلته كان ساخراً، وذلك في سياق المزاح بعد إعلان بعض الفنانين عن أرقام مشاهدة مليونية لبروموهات أعمالهم.

إعادة إحياء شباب امرأة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن مسلسلها الجديد "شباب امرأة"، المستوحى من الرواية الشهيرة التي تم تحويلها إلى فيلم عام 1956 من بطولة تحية كاريوكا وشادية وشكري سرحان. وأثار هذا الإعلان تساؤلات الجمهور حول الأبطال الجدد للعمل، ومدى قدرتهم على تقديم شخصيات أثرت في تاريخ السينما المصرية، أما مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي، فقد احتل الترند سريعاً بعد طرح البرومو الدعائي الذي تضمن أكثر من 20 مشهداً من مشاهد الأكشن في أقل من 3 دقائق، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع أحد المشاهد القتالية؛ حيث نشر العوضي صوراً من كواليس التصوير، ما ساهم في تحقيق البرومو حوالي 35 مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام؛ ليصبح من أعلى بروموهات مسلسلات رمضان 2025 مشاهدة.

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دور صعيدي لأول مرة

وفاجأ الفنان مصطفى شعبان جمهوره بظهوره في شخصية صعيدية لأول مرة من خلال مسلسله الجديد "حكيم باشا"، ما جعله يتصدر قوائم البحث فور طرح البرومو الدعائي؛ حيث أبدى الجمهور حماساً كبيراً لرؤية أدائه لهذا الدور المختلف.

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كما حقق مسلسل "العتاولة 2" زخماً كبيراً بعد الكشف عن البرومو الذي أعلن انضمام عدد من النجوم الجدد إلى العمل، من بينهم فيفي عبده، نسرين أمين، وثراء جبيل، إلى جانب أبطال الجزء الأول أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، ومريم الجندي. وقد لاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً، مع توقعات بتحقيق المسلسل نجاحاً كبيراً استكمالاً للجزء الأول.

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