إختفاء المخرج النوري بوزيد وإبنته تطلب المساعدة

ميرنا وليد - بيروت - رفعت ليلي ابنة المخرج النوري بوزيد الصوت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي اعلنت فيه ان والدها مختفي اذ غادر المنزل فجر اليوم ولم يعد حتى الساعة.
ودعت فيه كل من يتعرف على والدها إلى إبلاغ العائلة وقالت : بابا نوري بوزيد اختفى. خرج في الليل من غير تليفون. عمل عملية عندو نهارين والدواء لازمو. شيرة باب منارة، باب الجديد.
من ناحيتها تحثت طليقة النوري بوزيد، عن المشاكل الصحية التي يعاني منها ابرزها مشاكل في الذاكرة، لذلك هناك ضرورة لايجاده. وتابعت أن المخرج البالغ من العمر 80 عاماً خضع مؤخرًا لعملية جراحية على القلب، وعندما غادر البيت كان يرتدي معطفا أسود اللون، وسروالا أخضر داكنا، ويضع قبعة (bonnet) على رأسه و يحمل بطاقة هويته داخل معطفه.
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