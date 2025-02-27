الملك تشارلز والملكة كاميلا يشاركان في تعبئة التمر لدعم المبادرات المجتمعية في لندن

ميرنا وليد - بيروت - في زيارة لمطعم هندي شهير في لندن، شارك الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا في تعبئة التمر ضمن مبادرة لتوزيع المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

الزيارة كانت جزءًا من جولة لدعم المشاريع المجتمعية والتواصل مع المجتمع البريطاني.

الملك تشارلز أظهر مهارة في تعبئة التمر، ما فاجأ صاحبة المطعم أسماء خان، بينما دعت الملكة كاميلا زوجها للعودة إلى العمل بعد لحظة من الحديث مع الحضور.

كما شارك الزوجان الملكيان في إعداد وجبات "البرياني" لتوزيعها على العائلات المحتاجة.

بعد ذلك، زار الملك تشارلز مطعم "إيمادز سوريان كيتشن" حيث التقى بالشيف عماد العرناب وتحدث مع رواد أعمال في مجال الطهو حول تجاربهم في تأسيس مشاريعهم.