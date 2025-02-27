أعمال درامية سورية منتظرة في رمضان 2025 وتنوع وابتكار في القصص والأداء

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الدراما السورية لتقديم مجموعة من الأعمال المميزة في رمضان 2025، التي تضم طيفًا واسعًا من المواضيع بين الدراما الاجتماعية، التاريخية، والكوميدية، هذه الأعمال تهدف إلى جذب اهتمام المشاهدين عبر قصص مثيرة وأداء فني متميز من أبرز الممثلين السوريين والعرب.



إليكم أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور:

مسلسل "تحت سابع أرض" الذي يروي قصة ضابط فاسد، من بطولة تيم حسن وكاريس بشار، وسيعرض على منصة "شاهد" وعدة قنوات عربية.

"البطل" الذي يتناول قصة إنسانية عن التحديات التي يواجهها الأبطال، من بطولة بسام كوسا وفرح بسيسو، وسيعرض على عدة قنوات ومنصة "شاهد VIP".

مسلسل "العهد" الذي يدور حول الصراعات الإنسانية، من بطولة سعد مينه ورنا شميس.

"السبع" الذي يقدم ملحمة درامية حول الحرية والتمرد، من بطولة باسم ياخور وأمل بوشوشة.

"قطع وريد" مسلسل بوليسي تشويقي حول جريمة قتل غامضة، من بطولة سلوم حداد وشكران مرتجى.

"نسمات أيلول" الذي يستعرض قصصاً إنسانية في الأرياف، من بطولة صباح الجزائري ونادين تحسين بك.

"ليالي روكسي" الذي تدور أحداثه في أجواء السينما السورية خلال العشرينيات، من بطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي.

"يا أنا يا هي" المسلسل الكوميدي الذي يتناول قصة سيدة أردنية في دمشق، من بطولة أمل عرفة وأمل الدباس.

"ما اختلفنا 2" المسلسل الذي يعالج قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية ناقدة، من بطولة محمد خير الجراح وديمة الجندي.