طرح البرومو الرسمي لمسلسل "للأذكياء فقط" بعد تأجيله العام الماضي - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشركة للمنتجة لمسلسل "للاذكياء فقط " عن البوستر والبرومو الرسمي للعمل ، مؤكدة جاهزيته للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2025، بعد تأجيله العام الماضي في اللحظات الأخيرة.



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي، حيث يحاول ثلاثة علماء تحقيق إنجاز علمي كبير، لكنهم يجدون أنفسهم في مواقف غير متوقعة، مما يخلق مزيجًا من الإثارة والضحك. ويظهر الممثل المصري محمود البزاوي في البرومو معلقًا: "هما دول الأبطال الرجالة!"، في إشارة إلى شخصيات العمل ودورهم المحوري في القصة.

يشارك في البطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، محمود البزاوي، محمد مولا، أحمد شاهين، ملك بدوي، وإسماعيل فرغلي. العمل من تأليف فليمون، ريمون، وفادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي .