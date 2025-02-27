شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن لمنتقدى مسلسل شباب امرأة: الحكم بعد المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج أحمد حسن في تصريحات خاصة لليوم السابع عن مسلسله الجديد شباب امرأة الذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025، على قناة ON، قائلا:" أعد المشاهدين بمشاهدة عمل فنى محترم ناجح في خلال شهر رمضان 2025، ولا يوجد عمل لم يختلف عليه المشاهدين ".

وتابع حسن قائلا:" طلبى الوحيد من المشاهدين هو أن يحكموا على مسلسل شباب امرأة بعد مشاهدته وليس قبلها مثلما حدث".



أحمد حسن ولميس محمد

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التي جسدتها تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

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