شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد برومو مسلسل شباب امرأة عكست تقديمه بشكل عصري بعد 69 عاما من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن عرض برومو مسلسل "شباب امرأة" المقرر عرضه فى دراما رمضان 2025 حتي استقطب قطاع كبير من الجمهور ممن تشوقوا لرؤية العمل والفارق بينه وبين الفيلم الذى يعد أحد أهم علامات السينما المصرية ولا يزال من الكلاسيكيات مثلما يظهر في عرضه من وقت لآخر على شاشة التليفزيون.

الفيلم الذى تم عرضه من بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان عام 1956 أي قبل 69 عاماً، وضع الجمهور العديد من الأسئلة لشكل المسلسل بعد تلك السنوات وهو ما ظهر في البرومو .

الحارة

البداية من الحارة والذى حرص القائمون على العمل بإظهارها بصورة تتماشى مع الجيل الجديد الذى سيشاهد العمل.

شخصية يوسف عمر

تساءل الجمهور على مدار الفترة الماضية حول الشخصية التي ستلعب دور شكري سرحان في العمل وهو ما ظهر مع اختيار شاب مثل يوسف عمر لأداء الدور وقد بدا من ملامحه ملائماً للعب دور الشاب القادم من قريته وفى عمر سني يتناسب مع فترة الشخصية الذى يجسدها.

إظهار أكثر من شخصية حول غادة عبد الرازق

ظهر في البرومو شخصيات مثل عمرو وهبة الذى كان يغازل غادة عبد الرازق في أحد المشاهد، كما بدا حسن أبو الروس هو الآخر ومحمود حافظ من الشخصيات التي تتواجد في دائرة محيطة ببطلة العمل، وهو ما يضع الجمهور أمام عالم مختلف عن الفيلم ويتماشى مع فكرة تحويله لمسلسل يحتاج لخطوط درامية أكبر، وهو ما يحسب لمؤلف العمل محمد سليمان عبد الملك.

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التي جسدتها تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

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