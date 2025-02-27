شكرا لقرائتكم خبر عن 27 حقنة من الكيتامين تلقاها ماثيو بيرى قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفيلم الوثائقى الجديد Matthew Perry: A Hollywood Tragedy أن نجم مسلسل Friends الراحل ماثيو بيرى تلقى 27 جرعة من مادة الكيتامين فى الأيام التى سبقت وفاته.

وتضمن الفيلم الوثائقى ظروف وفاة بيرى، وعُرض لأول مرة في الولايات المتحدة على قناة Peacock يوم 25 فبراير الجارى، بالإضافة إلى تعليقات مثيرة للقلق من المحامي مارتن استرادا، الذى أشرف على القضية حتى يناير 2024.

وصرح استرادا أنه في الثلاث أيام الأخيرة لـ بيري، تم إعطاؤه 27 جرعة من مادة الكيتامين خارج تلك التي تم وصفها له كعلاج للقلق والاكتئاب، وأضاف استرادا أن الأشخاص المسئولين عن العدد الكبير من الجرعات "كان يجب أن يكونوا على دراية أفضل بكثير".

ووُجِّهت اتهامات إلى خمسة أشخاص فيما يتعلق بوفاة بيري في أغسطس 2024، بما في ذلك الطبيبان مارك تشافيز وسلفادور بلاسينسيا، ومساعد الممثل كينيث إيواماسا، ومدير برنامج إعادة التأهيل السابق إريك فليمنج، و"ملكة الكيتامين" المزعومة جاسفين سانجا.

ويزعم استرادا أن بلاسينسيا كان واضحًا للغاية في الرسائل النصية حول بيري، قائلاً "لقد رأى ذلك كفرصة لكسب الكثير من المال في فترة زمنية قصيرة، وقد فعل ذلك على ما يبدو".