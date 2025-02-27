قبل بدء رمضان 2025.. إليكم أبرز المسلسلات التي ستعرض الليلة وغداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 04:20 مساءً - ساعات قليلة وتبدأ المنافسة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية المقرر انطلاقها في رمضان 2025، وإليكم في ما يلي أبرز الأعمال التي سيبدأ عرضها قبل بداية شهر رمضان المبارك نفسه.

الشرنقة أول الأعمال المذاعة

تنطلق اليوم الخميس أولى حلقات مسلسل الشرنقة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داود، وذلك عبر منصة watch it فى تمام الساعة 11 مساء، ليكون بذلك أول أعمال الموسم الدرامي المذاعة، وذلك قبل ساعات من انطلاق باقي المسلسلات المختلفة التي يشهدها الموسم.

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً.

ويشارك في بطولته كل من صبرى فواز، سارة أبى كنعان، صبري فواز، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، عماد صفوت، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من النجوم.

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عرض حلقتين من مسلسل "المداح 5 ــ أسطورة العهد"

كشف الفنان حمادة هلال عن موعد عرض أول حلقتين من مسلسله الجديد "المداح 5 ــ أسطورة العهد"، وقال إن منصة شاهد VIPسوف تبدأ عرض أول حلقتين من المسلسل يوم الجمعة 28 فبراير الجاري.

تدور أحداث مسلسل المداح 5، حول صابر المداح الذي يكمل حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

ويشارك في بطولته بجانب حمادة هلال كل من هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.



أشغال شقة في النص الأول من رمضان

كشف الفنان المصري هشام ماجد عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" ، شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصورة تجمعه بالفنانة أسماء جلال والفنان مصطفى غريب وكتب تعليقاً قال فيه "استنونا.. يومين وجايين.. أشغال شقة جدًا.. رمضان 2025"،مما يؤكد عرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم. ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات المسلسل يوم الجمعة 28 فبراير الجاري.

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مسلسل سيد الناس

سيد الناس لـ عمرو سعد من أوائل الأعمال الدرامية المقرر عرضها، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى منه مساء غد الجمعة عبر قناة mbc مصر.

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.



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