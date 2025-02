نور النبوي بطل الجزء الثاني من فيلم City of Life

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 04:20 مساءً - يشارك الفنان المصري نور النبوي في بطولة الجزء الثاني من فيلم دار الحي (City of Life) للمخرج الإماراتي علي مصطفى، وهذا بعد مرور 16 سنة على الجزء الأول والذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر الإماراتي عام 2009.

يأتي هذا بالتزامن مع ما يحققه نور من نجاح كبير في دور العرض المصرية والعربية من خلال فيلم الحريفة 2: الريمونتادا والذي يُعرض حالياً بالسينمات ليدخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

هكذا يظهر نور النوبي في الجزء الثاني من فيلم City of Life

يجسد نور النبوي في الجزء الثاني من الفيلم دور البطولة الشبابية بشخصية مالك، الشاب المصري الذي يأتي من أمريكا بعد وفاة والده إلى دبي لاستكمال تعليمه، ليبدأ حياة جديدة في الجامعة التي تضم شباباً من جنسيات وخلفيات مختلفة، وتتقاطع حياته مع حياة صديق والده فيصل، بطل الجزء الأول.

والفيلم قصة علي مصطفى، مؤلف ومخرج الجزء الأول، والفائز بجائزة المهر لأفضل صانع أفلام إماراتي بمهرجان دبي (2007)، والذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع فيصل هاشمي ونضال مرة، ويشارك أيضاً في الإنتاج من خلال شركته AFM.

وبجوار نور النبوي الإماراتي سعود الكعبي بطل الجزء الأول، والذي يواصل تجسيده لشخصية فيصل في الجزء الثاني، يضم الفيلم فريقاَ عالمياً من الممثلين: لين ين الشهيرة بدورها في فيلم The Portable Door، ومن مصر الممثل أمير المصري (مسلسل The Crown)، والمخرج والممثل الإماراتي المخضرم حبيب غلوم، واللبناني آلان سعادة (فيلم كتير كبير)، والممثل التركي الشهير كابولاي أكا، وكايودي أكينيمي (مسلسل Vikings: Valhalla على نتفليكس)، وإيلودي جريس أوركين (مسلسل Stranger Things)، وبيري يونج (مسلسل Three Body Problem على نتفليكس)، وتشيدي أجوفو (فيلم Gladiator II)، وجايسون فليمينج الشهير بفيلم The Curious Case of Benjamin Button، والذي شارك أيضاً في الجزء الأول من الفيلم.

الإعلان عن الجزء الثاني من City of Life - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم



عمل درامي سابق لـ نور النبوي

يُذكر أن أحدث أعمال نور النبوي الدرامية، مسلسل 6 شهور الذي يُعرض على منصة Watch It، محققاً أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه في أكتوبر الماضي، وهو أول بطولة تلفزيونية مطلقة له، كما كان لنور حضور قوي في دراما رمضان الماضي 2024 من خلال مسلسل امبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، وفي رمضان 2023 من خلال مسلسلي الأجهر والكتيبة 101.

وقبلها تُوجت النجاحات التي حققها نور بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ إحداهما بمهرجان مجلة الدير جيست، والثانية بـ مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر.

