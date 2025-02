ميغان ماركل تنشر فيديو جديداً لبرنامجها المنتظر

دوقة ساسكس تستعد لعرض With Love, Meghan

ميغان ماركل تغير اسم علامتها التجارية لهذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 04:20 مساءً - لم يتبق لدىسوى أقل من أسبوع لمشاركة برنامجها الجديد With Love, Meghan مع العالم، وشاركت دوقة ساسكس ما وراء الكواليس في مقطع فيديو تم نشره على صفحتها على انستغرام.يظهر الفيديو القصير، في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع طاقمها وبعض النجوم الضيوف، وهم يعدون البرنامج، كما شوهدت الدوقة وهي ترقص في المطبخ ، وتعد والخبز، ويُختتم الفيديو بظهور عابربجانبها أثناء خروجهما من موقع التصوير.وكتبت في التعليق: "ستة أيام حتى إطلاق عرضنا على نتفلكس! نحتفل بالطاقم وكل من ساعد في تحقيق ذلك. العد التنازلي يبدأ".ومن المقرر أن يتم عرض برنامجفي 4 مارس، بعد شهرين من تاريخ العرض الأصلي للعرض. وكانت قد أرجأتعرضه بسبب حرائق الغابات التي دمرت لوس أنجلوس في يناير.وسبق أن شاركتمقطعًا دعائيًا في أوائل شهر يناير، وكتبت على صفحتها على إنستغرام وقتها: "لقد كنت متحمسة جدًا لمشاركة هذا معكم، أتمنى أن تحبوا العرض بقدر ما أحببته".وأظهر المقطع الدعائي للبرنامج المكون من 8 حلقات؛ ميغان وهي تطبخ، وهى تعتني بخلية نحل، وتنسق الزهور، وتستضيف الضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.

بعد أقل من عام من إعلان ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن علامتها التجارية American Riviera Orchard، قررت أن تُغير اسمها، والاسم الجديد الذي أطلقته على العلامة هو؛ "As Ever"، وذلك قبل أيام قليلة من بداية عرض السلسلة الجديدة الخاصة بها على منصة "نتفلكس".

أعلنت ميغان ماركل الاسم الجديد للعلامة التجارية، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكانت ترتدي قميصاً أبيض، وتجلس في حديقة منزلها. وإلى جانب هذا الإعلان، كشفت ميغان أيضاً عن موقع إلكتروني جديد لـ As Ever، يضم صورة جديدة لابنتها الأميرة ليليبيت، البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت دوقة ساسكس خلال الفيديو: "أنا مصدومة لأننا نجحنا في إبقاء هذا سراً لفترة طويلة. في غضون أسبوعين، سيعرض برنامجي وأنا متحمسة جداً له، وكذلك عملي بدأ في الازدهار. في العام الماضي، فكرت في اسم"أمريكان ريفييرا" وكان بالنسبة لي رائعاً، إنه الحي الذي أعيش فيه، لكنه يقتصر على الأشياء التي تم تصنيعها وزراعتها للتو في هذه المنطقة لذلك قررت أن أغيره".

وتابعت: "أقدم لكم As Ever – العلامة التجارية التي أنشأتها وصببت قلبي فيها. إذا كنت تتابعني منذ أيام إنشاء مدونتي The Tig في 2014، فأنت تعلم أنني كنت دائماً أحب الطبخ والحرف اليدوية والبستنة، وهذا ما سأعود إليه الآن لأنني لم أتمكن فعله خلال الفترة الماضية".

ووصفت ميغان الأمر أنه "لغة الحب الخاصة بها"، وأضافت: "هذا الفصل الجديد هو امتداد لما كان دائماً لغة حبي، حيث نسج بشكل جميل كل ما أعتز به؛ الطعام، والبستنة، والترفيه، وإيجاد الفرح في الحياة اليومية. سأستمر في مشاركة الحكايات من وراء الكواليس معكم هنا".

