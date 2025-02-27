شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شوق برومو مسلسل الغاوي جمهور دراما رمضان.. صورة مميزة وإيقاع مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن عرض برومو مسلسل الغاوي مؤخراً خلال الساعات الماضية والذى سيعرض ضمن موسم دراما رمضان حتي حقق مشاهدات كبيرة وذلك بعدما خطف الأنظار بسبب روعة المشاهد المصورة فيه، والتي برزت بشكل كبير وأظهرت مسلسل مختلف بزوايا مختلفة كانت مريحة لأبصار المشاهدين.



أحمد مكى

وهو ما ظهر أيضاً مع الإيقاع السريع بعدها لينبأ عن دراما قوية وغموض حول شخصية مكي الذى بات المشاهد يتسائل عما إذا كان سيعود لما كان عليه في السابق، وهو ما يحسب لصناع العمل بصفة عامة خاصة المخرج ماندو العدل.

كما اتسم البرومو بموسيقى تصويرية مميزة تزامنت مع بدايته أو مع سرعة الأحداث فيما بعد، وهو ما جعل المشاهد متشوق للعمل .



مكى

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025