شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: تجمعنى كيما فنية مع محمد هنيدى فى مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان علاء مرسى في مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2025 حصريا على منصة watch it، من بطولة محمد هنيدى، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios

وعبرمرسى عن سعادته بتلك المشاركة حيث قال لليوم السابع: سعيد بانضمامي لذلك العمل خاصة، أحب أن تتواجد الكيمياء الخاصة بيني وبين أي ممثل أعمل معه، فأنا أعتز بكل الفنانين الذين عملت معهم، ويبقى هنيدى له مكانة خاصة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.

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