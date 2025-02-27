يسرا توجه رساله دعم لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 01:23 مساءً - حرصت الفنانة يسرا على تقديم الدعم والمساندة، للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان، وبدء رحلة العلاج التي بدأت باستئصال الورم من خلال عملية جراحية.

يسرا تدعم عمرو مصطفى

خلال الساعات الماضية نشرت يسرا صورة تجمعها بالفنان عمرو مصطفى، وذلك عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام وكتبت تعليقاً قالت فيه "صديقي العزيز على قلبي الملحن الجميل عمرو مصطفى ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفاك على خير وإن شاء الله تقوم بألف سلامة".

يشار إلى أن عمرو مصطفى خرج ليطمئن الجمهور على حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وأكد أنه بحاله صحية جيدة، قائلاً : "أنا ماكنتش عاوز أشيِّل حد همي، أنا كويس وزي الفل، وكله هيعدي".

يسرا مع عمرو مصطفى الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

رسائل دعم

وكان عمرو مصطفى قد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل" خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم، حيث شارك عدد من زملائه رسائل دعم له، بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية استئصال ورم؛ إذ شارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في دعم عمرو، وكتب منشوراً قال فيه: "ألف سلامة عليك ياعمرو، وتقوم لعيلتك بمليون سلامة إن شاء الله".

وعلى الرغم من الخلافات السابقة بينه وبين الشاعر تامر حسين؛ فإنه حرص على دعمه في أثناء مرضه ونشر منشوراً على "فيسبوك" كتب فيه: "بعيداً عن أي خلافات دنيوية مالهاش لازمة، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كل الزعل، وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كل سوء يا رب، ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنه كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة، وأشوفك دايماً بخير".

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