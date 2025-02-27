الملك تشارلز والملكة كاميلا يحتفلان بحلول شهر رمضان المبارك على طريقتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 01:23 مساءً - الملك تشارلز والملكة كاميلا، ذهبا مساء أمس، في نزهة ملكية، لزيارة المجتمعات الإسلامية في لندن، وذلك لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفي لافتة لطيفة قررا أن يُشاركا بأنفسهما في مظاهر الاحتفال.

الملك والملكة يُعبئان التمر

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بدأت جولة الملك تشارلز والملكة كاميلا في دارجيلنج إكسبريس، وهو مطعم هندي أسسته الشيف الشهيرة أسماء خان، وجلس الزوجان الملكيان مع خان للمساعدة في تعبئة التمور لإرسالها إلى المستشفيات المحلية، وذلك لمعرفتهما الجيدة بتقليد أكل التمر على الإفطار.

وبرع الملك تشارلز في هذه المهمة، ومزح عندما أشادت خان بقدراته في تعبئة التمور، وقالت له خان: "أنت تقوم بتعبئة التمور بشكل أسرع من قدراتي". وعلقت خان على هذه المبادرة قائلة: "لم أكن أدرك أن الملك سيكون بهذه السرعة".

ثم التقى الملك والملكة بطاقم العمل المكون بالكامل من النساء، ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية فيديو قصير للملك والملكة أثناء تعبئتهما التمور، وجاء التعليق كالتالي: " التعبئة في دارجيلنج اكسبرس. تقليديا، يتم تناول التمر كأول طعام للإفطار عند غروب الشمس خلال شهر رمضان. وساعد الملك والملكة في تعبئة التمور التي سيتم إرسالها إلى المستشفيات المحلية لتناول الإفطار خلال الشهر الفضيل".

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ثم انضم الزوجان الملكيان إلى خان ورئيس الطهاة، آشا برادان، في المطبخ، حيث قاموا بتوزيع صناديق البرياني للتبرع بها إلى منظمة Doorstep، وهي منظمة تساعد العائلات في عملية العثور على سكن دائم.ثم انتقل الزوجان خلال جولتهما، لزيارة أبناء الجالية السورية في لندن في مطبخ عماد السوري.

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الملكة كاميلا تحتفل بالمسرح الوطني

الملكة كاميلا، البالغة من العُمر 77 عامًا، استضافت منذ يومين ، في قصر باكنغهام، مجموعة من الوجوه الشهيرة، ومن بينهم؛ كيت بلانشيت الحائزة على جائزة الأوسكار، ونجم We Live in Time أندرو غارفيلد، ومضيف برنامج Late Late Show السابق جيمس كوردن، وذلك احتفالًا بالمسرح الوطني، الذي ترعاه.

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وحضر الحفل أيضًا النجم جيم كارتر وزوجته إيميلدا ستونتون، التي لعبت دور الملكة إليزابيث في The Crown، وليزلي مانفيل، التي لعبت دور الأميرة مارغريت في نفس المسلسل.

وخلال الحفلة، تفاجأت الملكة كاميلا بتمثيل مشهد من مسرحيتها المفضلة، وأثناء اختلاطها بالضيوف، قاطعت الممثلة شارون دي كلارك التي كانت هي الأخرى ضمن الحضور، الملكة كاميلا، وأخذتها لتجلس على مقعدها، ثم صعدت كلارك، البالغة من العمر 58 عامًا، على المسرح مع نكوتي جاتوا، ومثلا المشهد.

يُذكر أن الملكة كاميلا، أصبحت الراعي الملكي للمسرح الوطني في عام 2022، وسبق أن تولت ميغان ماركل الرعاية من عام 2019 إلى عام 2021، لكنها تخلت عن الدور عندما تراجعت هي وزوجها الأمير هاري عن كونهما عضوين عاملين في العائلة المالكة.

بعد العرض، شكر السير دامون بوفيني، رئيس المسرح الوطني، كاميلا في خطاب قائلاً: "إنه لأمر رائع للغاية أن تكوني راعيتنا. الحصول على دعمكم يعني شيئَا كبيرًا بالنسبة لنا".

وتابع: "نود أن نراكم في كثير من الأحيان"، بينما قالت للضيوف أثناء مغادرتها: "كانت تلك مناسبة جميلة للغاية".

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