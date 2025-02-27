بعد تكريمها في مهرجان العراق الدولي.. مي عمر: فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 01:23 مساءً - كرّم مهرجان العراق الدولي Iraq International Awards النجمة المصرية مي عمر ، إذ منحها جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وهو العمل الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بعد أن حظيت "مي" بإشادة واسعة سواء من قبل جمهور المسلسل أو النقاد بسبب أدائها المتقن لشخصية المحامية التي تحمل اسم العمل.

وشهد المهرجان والذي انطلقت فعاليات دورته يوم 21 فبراير الجاري واستمرت حتى يوم 25 من نفس الشهر، مشاركة واسعة النطاق، حيث بلغ عدد الأفلام المتنافسة 226 فيلماً من مختلف الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأفلام العراقية التي تعكس الواقع العراقي وتطلعات الشباب، وتنوعت الأفلام المشاركة بين الأفلام الروائية والتسجيلية والتحريك.

مي عمر تنشر صورة من تكريمها بمهرجان العراق الدولي

ومن جانبها عبرت الفنانة مي عمر عن سعادتها البالغة بهذا التكريم والجائزة التي منحت لها، مؤكدة على أنها ستسعى جاهدة من أجل تقديم الأفضل خلال مشوارها الفني، وشاركت " مي" متابعيها صوراً لها عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" ظهرت من خلالها وهى تحمل الجائزة التي منحت لها والابتسامة والسعادة ترتسمان على وجهها، معلقة " فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل نعمه الأفوكاتو في مهرجان العراق الدولي. كانت ليلة مميزة بكل معنى الكلمة حسّيت بحب ودفا كبير من جمهوري العراقي الغالي وكانت تجربة لا تُنسى وسط أجواء مليئة بالفن والجمال"

وتابعت" . شكراً من القلب على كل هذا الحب والدعم وسأسعى دائماً لتقديم الأفضل المشوار مستمر".

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مي عمر تشارك في دراما رمضان بمسلسل "إش إش"

تستعد الفنانة مي عمر للمنافسة في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "إش إش"، الذي تلعب فيه دور راقصة شعبية لأول مرة في مشوارها الفني، ويغوص المسلسل في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات.

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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