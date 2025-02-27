ميرنا وليد - بيروت - عايد مصمم الأزياء اللبناني بسام نعمة صديقته الفنانة اللبنانية نجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب لها كلمات مؤثرة للغاية على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تدل على محبته الكبيرة لها واحترامه لفنها : "يا اعز انسانة في قلبي الصغير" و أضاف: " عقبال المية سنة، بتمنالك عام امل، عام هناء، عام كلو نجاح وتألق "

لترد عليه نجوى منوهة الى الصداقة المتينة والقيّمة التي تجمعهما منذ العديد من السنوات و كتبت له : "انت الغالي، انت الصديق مدى الحياة ماضي وحاضر ومستقبل"

كانت هذه تفاصيل خبر بسام نعمة يعايد نجوى كرم بكلمات مؤثرة وهي تؤكد على صداقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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