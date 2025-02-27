بالصور- بسمة بوسيل تقضي وقت رائع في سويسرا على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الاوقات الجميلة التي تقضيها في سويسرا على الثلج، بالغضافة إلى صور لها أثناء تجولها في المدينة بلوك شتوي رائع، و تفاعل معها عدد كبير من المتابعين من خلال التعليقات الإيجابية.



وكانت بسمة بوسيل قد علقت على فيديو لصانعة المحتوى المصرية مروة متولي والتي استعرضت ما نشرته ابنتها تاليا تامر حسني عبر حسابها بعد تصريحات والدتها حول أزماتها منذ زواجها من الفنان المصري تامر حسني. وحللت مروة ما شاركته تاليا منها جملة أن " البيت هو حيث تكون الام" ومشيرة الى ان الخلافات التي تحدث بين الاب والام يؤثران على الطفل خصوصا ان كانا من المشاهير.

أما بسمة فقد قررت ان ترفع دعوى قضائية على مروة وكتبت : "هرفع قضية عليكي عشان القصص اللي بتخترعيها، أنا ولادي عايشين معايا لوحدهم من 5 سنين أكيد بالنسبة لبنتي أنا البيت، وتحليلك إن شاء الله هينفعك في المحكمة".

