ميرنا وليد - بيروت - إنتششر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة الإعتذاء على الإعلامية العراقية نور الخفاجي أمام منزلها في العاصمة بغداد، بسكب مادة حارقة على وجهها.

وقد ظهرت نور أثناء محاولتها الصعودق إلى سيارتها، وقد قام شاب مجهول برش مادة سائلة على وجهها، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي تجاه هذه الحادثة.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو وجاء بين التعليقات: "اين اجهزة الدولة الامنيه وهذا الحادث بالعاصمة لابد من وضع حد لهذا الحال المزري اصدار قانون الاعدام لكل من يتجراء على تهديد او الشروع بالقتل او القتل او مطالبه بمبالغ ماليه"، "مسكينة حبيبتي الله يشافيها ويعافيها".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية عراقية تتعرض للإعـ ـتداء في الشارع.. وفيديو يوثق الحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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