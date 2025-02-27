ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي، الجمهور صورة لها برفقة الممثل المصري أحمد رزق من كواليس مسلسل "سيد الناس"، معتمدين إطلالة كوميدية.

وعلقت منة فضالي عل المنشور قائلة: "اما يكون عندك صاحب جدع و جميل قلبا و قالبا وعشره سنين كتير بغض النظر اننا بردانين والجو تلج ولابسين بطاطين و حده واحشني الشغل معاك والله واحلي حاجه اننا في عمل واحد بحبك يا صاحبي عفيفي السنه دي حيكسر الدنيا ان شاءالله ويارب دايما ناجح و قلبك ابيض زي ما انت متغيرتش سيد الناس".

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي وأحمد رزق من كواليس "سيد الناس".. وإطلالة كوميدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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