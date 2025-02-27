ميرنا وليد - بيروت - استطاعت شارة مسلسل "تحت سابع أرض" للفنان الشامي ان تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي بوقت قليل، فقد تصدّر وَسم "تحت سابع أرض" و"الشامي"، وتخطت الأغنية المليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة.

ايضا احتلت الاغنية المرتبة الأولى على يوتيوب، ونالت أكثر من 20 ألف تعليق وقرابة 100 ألف إعجاب، وتم استخدامها من قبل الاف المتابعين، ما يُعدّ مؤشرًا على النجاح المتزايد الّذي تناله شارة المسلسل.

مسلسل "تحت سابع أرض" يتألف من 30 حلقة، ويضم نخبة من الممثلين السوريين، أبرزهم تيم حسن، كاريس بشار ومنى واصف، وتدور أحداثه حول عصابة متورطة في قضايا اختلاس وتزوير أموال، ما يخلق سلسلة من الصراعات والتحديات المثيرة بين أبطاله.

العمل من تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصباح.



كانت هذه تفاصيل خبر الشامي يتصدر بـ شارة "تحت سابع أرض" ويحقق تفوقا لافتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.