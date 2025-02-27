أحمد مكي يدخل منافسة رمضان بقوة مع “الغاوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت مجموعة قنوات ON، البرومو الرسمي لمسلسل “الغاوي”، الذي يشارك به الفنان أحمد مكي في السباق الدرامي الرمضاني وتقوم بالبطولة بجانبه الفنانة عائشة بن أحمد، ويعرض في النصف الثاني من الشهر.

ومنذ طرح البرومو لاقى تفاعلاً قوياً من جمهور مكي الذي ينتظر التجربة الجديدة له بعد أن حصر نفسه في شخصية “الكبير” لمدة ثمانية مواسم.

وظهر مكي في البرومو بالبداية وسط غية الحمام حيث يبدأ الفيديو بصوته منبهاً للأحداث التالية، وقال: “كل ما اعرف بنى آدمين كل ما أحب الطير والحيوانات أكتر، لو حبينك هيبان عليهم ولو كارهينك هيبان عليهم معندهمش وشين”. في دلالة مبدئية على أحداث المسلسل، والذي تبدأ لقطاته في التصعيد والإثارة”.

ويعود أحمد مكي لجمهوره بشكل مختلف، إذ يظهر في العمل بعيداً تماماً عن الأعمال الكوميدية بمشاركة عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: أحمد بدير، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، كرم جابر، عائشة بن أحمد، أحمد كمال، ولاء الشريف، إيمان يوسف، منى المصري، يارا المليجي، أحمد علي، وسيظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف: محمود البزاوي كزبرة، حاتم صلاح، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف طارق الكاشف.

“الغاوي” يجسّد فيه أحمد مكي شخصية “شمس نصر العدوي”، الرجل الذي يواجه تحديات الحياة كأب عازب بعد فقدان زوجته، وبعد نجاحه الكبير في “الكبير أوي”، يعود مكي بدور عاطفي ومؤثر سيُحدث ضجة كبيرة.

يُذكر أن أحمد مكي شارك في رمضان 2022 بمسلسل “الاختيار 2 رجال الظل” وهو بطولة: كريم عبد العزيز، رياض الخولي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء جلال، سلوى عثمان، ماجد الكدواني، أشرف عبد الباقي وغيرهم من الفنانين.