أمينة خليل تواجه قضية صادمة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة أمينة خليل سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “لام شمسية”، الذي يتناول قضية اجتماعية حساسة، مقدّمًا معالجة درامية متميزة تجمع بين التشويق والبعد الإنساني.

وكشفت أمينة، في تصريحات صحافية، أن المسلسل سيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، مؤكدة أن العمل يطرح قضية مجتمعية ذات أهمية بالغة، ويقدّمها بأسلوب مختلف وهي مكتوبة بحرفية ومعالجة متميزة.

وتكرر أمينة خليل تعاونها مع المخرج كريم الشناوي، حيث إن ظهر وجود تفاهم مشترك بينهما في الأعمال السابقة التي تعاونا فيها من قبل.

تجسد أمينة خليل خلال الأحداث شخصية “نيللي”، وهي معلمة تعمل في مدرسة تديرها والدة وسام، صديق زوجها المقرب طارق. تجد نيللي نفسها في موقف صعب عندما تكتشف أن زوجها متزوج من أخرى، وأن وسام كان على علم بذلك، لكنه أخفى الأمر عنها.

تتطور الأحداث عندما تشتبه نيللي في أن وسام قد تصرف بشكل غير لائق مع يوسف، ابن زوجها طارق؛ ما يدفعها لإبلاغ الأخير بالأمر. يفقد طارق أعصابه، ويعتدي على وسام بشدة؛ ما يؤدي الى دخوله في غيبوبة، بينما يجد طارق نفسه في مواجهة السجن، لينقلب مصير الأسرتين رأسًا على عقب وسط صراع قانوني محتدم.

يشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزي، أحمد السعدني، أسيل عمران، صفاء الطوخي، محمد شاهين، ياسمينا العبد، ويارا رجب، الى جانب عدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويعد أحد أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.