رامز جلال يكشف عن برومو برنامجه.. وهؤلاء ضحاياه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت قناة mbc مصر، على حسابها بـ”يوتيوب” فيديو لبرومو برنامج “رامز إيلون مصر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في شهر رمضان المقبل، حيث ظهر في البرومو بعض لقطات من المقلب الذي تعرض له مجموعة من نجوم الفن، والرياضة والمشاهير في مصر والوطن العربي.

وظهر في البرومو مشاهد مؤثرة لضحايا رامز، خلال البرنامج، منهم إلهام شاهين، وأحمد العوضي، وفيفي عبده، وحسام حبيب، محمد عبد الرحمن توتا، أحمد فهمي، بجانب حسام حسن مدرب منتخب مصر، وبعض من لاعبي الأهلي والزمالك.

كانت قناة “MBC” قد كشفت قبل أيام عبر حسابها الخاص في منصة “X” عن البرومو الأول للبرنامج الذي يحمل عنوان “رامز إيلون مصر”، حيث ظهر رامز في البرومو بمقدمته الساخرة والمثيرة قبل الكشف عن ضيف الحلقة.

وأرفقت المنصة الإعلان بتعليق مثير للانتباه، جاء فيه: “إللي يقولّك رامز انتهى، قولّه ده عندها! رامز الأرض مش سيعاه… شاهد أولاً على MBC1″، ما زاد من تشويق الجمهور لمتابعة البرنامج في موسمه الجديد.