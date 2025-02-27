ياسر جلال يؤكد عودة “جودر” بجزء ثانٍ ويعد بمفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة “ONE”، أكد النجم ياسر جلال أن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل “جودر” شجع فريق العمل على تقديم جزء ثانٍ، معربًا عن تفاؤله بأن يحقق الصدى الجماهيري نفسه.

أوضح ياسر أن صُنّاع المسلسل لم يتوقعوا هذا النجاح الساحق في البداية، مشيرًا الى أن فكرة تقديم عمل مستوحى من “ألف ليلة وليلة” كانت مغامرة غير مضمونة النتائج.

أضاف: “كان هناك تردد في البداية، خاصة أن هذا النوع من الدراما يُعد صعب التنفيذ، كما أن العمل تعرض للتوقف مرات عديدة. ومع ذلك، بفضل الله، ثم جهود الفريق، ودعم الجمهور والنقاد والإعلام، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، ما دفعنا للحماس لتقديم الجزء الثاني”.

مؤكداً أن الدراما القوية التي كتبها أنور عبد المغيث كانت أحد أهم عوامل نجاح العمل، مشيدًا أيضًا بجهود المخرج إسلام خيري، الذي استطاع تقديم رؤية بصرية مميزة تناسب أجواء المسلسل التاريخية.

أشار ياسر جلال الى أن النجاح لم يقتصر على الصعيد المحلي، بل امتد الى العالمي، حيث عُرِض المسلسل مدبلجًا على منصة روسية عالمية، وهو ما اعتبره انتصارًا جديدًا للدراما المصرية والعربية.

كما أثنى على مستوى الإنتاج، خاصةً فيما يتعلق بالغرافيكس، قائلًا: “شركة “أروما” قدمت عملًا بصريًا رائعًا، والغرافيكس كان مبهرًا، وهذا إنجاز لمصر في مجال الإنتاج البصري”.

وأكد ياسر أن العمل التاريخي بطبيعته يُعد مرهقًا؛ نظرًا لكثرة أماكن التصوير وتعدد الديكورات، لكنه تعهد ببذل أقصى الجهود في الجزء الثاني ليخرج بمستوى النجاح نفسه الذي حققه الجزء الأول، قائلًا: “أتمنى أن ينال الجزء الثاني إعجاب الجمهور، فهو استكمال مباشر للأحداث، وليس عملًا منفصلًا”.