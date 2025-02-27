محمد رمضان يطلب مساعدة الجمهور لاستعادة مقتنى ثمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة لفردة جوانتي فقدها خلال إحدى جولاته أثناء تصوير برنامجه “مدفع رمضان”، وطلب من سكان تلك المناطق مساعدته لاستعادتها لوجود مصحف صغير عزيز عليه بها.

وكتب رمضان معلقاً على الصورة: “أهل طوخ وبنها الكرام فردة الجوانتي دي وقعت مني إمبارح وأنا بصور في طوخ على طريق إسكندرية الزراعي الجيب الصغير ده في مصحف معايا من وأنا صغير غالي عندي جداً ياريت اللي لقاه يتواصل معايا”.

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة لفردة جوانتي فقدها خلال إحدى جولاته أثناء تصوير برنامجه “مدفع رمضان”، وطلب من سكان تلك المناطق مساعدته لاستعادتها لوجود مصحف صغير عزيز عليه بها.

وكتب رمضان معلقاً على الصورة: “أهل طوخ وبنها الكرام فردة الجوانتي دي وقعت مني إمبارح وأنا بصور في طوخ على طريق إسكندرية الزراعي الجيب الصغير ده في مصحف معايا من وأنا صغير غالي عندي جداً ياريت اللي لقاه يتواصل معايا”.