مي عز الدين تعود للدراما بـ”قلبي ومفتاحه” رغم قرار الاعتزال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقرير مصور من كواليس تصوير مسلسل “قلبي ومفتاحه” لبرنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ONE، كشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عودتها للعمل في الدراما خلال الفترة الحالية رغم قرارها بعدم العمل بعد وفاة والدتها، مؤكدة أن أي فنان يحتاج في وقت ما لتغيير طريقة التمثيل واختيار المواضيع، وأن العمل مع المخرج تامر محسن فرصة لأي فنانة.

قالت مي: “المسلسل جاء في توقيت مكنتش ناوية أشتغل فيه، لكن المخرج الكبير تامر محسن أقنعني أن العمل هو أفضل خيار بالنسبة لي حالياً”.

واصلت: “أي فنان حتى ولو من سنوات بيتشغل بيمر بفترة معينة يحتاج فيها لتغيير في كل شيء، من جهة طريقة التمثيل، واختيار المواضيع”.

وأشادت مي عز الدين بالفنان آسر ياسين قائلة: “في ناس بتاخد لقب نجم بسهولة، لكن آسر ياسين يستحقه بالفعل، لأن به كل مواصفات النجم”.

مسلسل “قلبي ومفتاحه” ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعي حول السائق “عزت” الذي يلتقي بإحدى الراكبات “ميار”، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها ثلاث مرات وبحثها عن محلل.

ويعود المخرج تامر محسن بـ”قلبي ومفتاحه” الى دراما رمضان بعد غياب أربع سنوات منذ تقديمه “لعبة نيوتن” 2021، الذي شارك في بطولته: منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد.