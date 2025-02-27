أحمد عز يفاجئ الجمهور في رمضان.. ماذا في جعبته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم أحمد عز جمهوره خلال الساعات الماضية بالإعلان عن مشاركته في رمضان لهذا العام من خلال تقديم المسلسل الإذاعي “أغنى رجل في العالم”، والذي تشاركه في بطولته الفنانة تارا عماد، وذلك عبر إحدى المحطات الإذاعية.

وعاد عز الى القاهرة لأيام عدة توقف خلالها تصوير فيلمه الجديد Seven Dogs، الذي يشارك في بطولته مع النجم كريم عبد العزيز، ويصوّر في استوديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية ليكون باكورة إنتاج الاستوديوهات العالمية.

ويشارك في بطولة المسلسل الإذاعي، عدد من أبرز الفنانين، أبرزهم: أحمد عز، تارا عماد، أشرف زكي، عبير منير، مجدي بدر، مروة الأزلي، وهو من إخراج علي مصيلحي.

وكان فيلم Seven Dogs لكريم عبد العزيز وأحمد عز قد أثار ضجة كبيرة منذ الإعلان عنه، خاصة بعد مشاركة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة من كواليس التصوير، مؤكداً أن العمل سيكون متاحاً في كل دول العالم وبلغات عدة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورة من الكواليس، مع التعليق: “أتوقع عرض الفيلم في كل دول العالم وبلغات مختلفة… مرحلة جديدة موعودين فيها في السينما العربية… النجمين الكبيرين كريم وعز من شهر 6 الى يناير استعداداً للفيلم ومجهود كبير… تعب يستحق بعده إن شاء الله نجاح كبير”.

ويجرى تصوير الفيلم في استوديوهات الحصن Big Time بالرياض، وهي من أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج السينمائي في المنطقة، بمشاركة فريق عالمي يضم أكثر من 200 محترف من مختلف تخصّصات الإنتاج السينمائي.