شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم وأبو الليف فى كواليس المسلسل الإذاعى سنة أولى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنانين مروة عبد المنعم وأحمد التهامى وأبو الليف تسجيل أولى حلقات المسلسل الإذاعي "سنة أولى رمضان"، داخل استوديو 37 ستديو بابا شارو، بوسط القاهرة، وذلك تمهيداً لاذاعة حلقاته طوال أيام شهر رمضان على موجات إذاعة الشرق الأوسط، المسلسل من تأليف خالد سالم وإخراج دعاء حسنين.



كواليس المسلسل الإذاعي سنة أولى رمضان

يذكر أن الفنانة مروة عبد المنعم شاركت فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "بقينا اتنين" الذى تم عرضه حصرياً على قناتى cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، وجسدت خلال أحداثه شخصية "ريكو" التى لاقت ردود فعل إيجابية من الجمهور.



كواليس المسلسل الإذاعي سنة أولى رمضان

وتحدثت مروة عبد المنعم عن شخصية ريكو التى جسدتها فى مسلسل "بقينا اتنين" وقالت إنها سعيدة جدًا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في المسلسل لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدًا والسيناريو الجيد، ثم شركة الإنتاج k media، مؤكدة أنها شركة محترمة تعاملت معها سابقا في مسلسل "حلوه الدنيا سكر".

جدير بالذكر أن مسلسل بقينا اتنين من إنتاج k media بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويقوم ببطولته النجوم شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له، ميمي جمال، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجي، عزت زين، يوسف عثمان، وآخرين.