شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تعبر عن حبها لزوجها الراحل حسن يوسف وتنشر رسائله لها والان مع تفاصيل الخبر

تذكرت الفنانة شمس البارودى زوجها الراحل الفنان حسن يوسف قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك، الذى يعد الشهر الأحب إلى الراحل، حيث أكدت على تواجده معها برسائله التي كان يهديها لها في المناسبات والتي مازالت تحتفظ بها وتضعها أمام أعينها طول الوقت، كما شددت شمس البارودى على حرصها على عدم تغيير أى طقوس كان يعتاد عليها زوجها الراحل.

شمس البارودى عبرت عن حبها وتذكرها الدائم لزوجها من خلال رسالة مطوّلة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك وأرفقت فيها رسائل الراحل لها فى المناسبات حيث كتبت: "أنت معى فكل رسائلك يا حبيبى أما على المراية أو تحت زجاج التسريحة أو الكمود أو في مكان خاص بدولابنا كلمات حبك الصادقة لا تفارقنى وسنبدأ بإذن الله أحب الشهور لك وأنت معنا".



شمس البارودى

وأضافت شمس البارودى:"أتذكرك بأول ما تفطر عليه كوب اللبن بالتمر ونقف في الشرفة ندعوا لأبنائنا وكل أحبابنا ولبلادنا ثم تؤمنا لصلاة المغرب ثم تنادي علي يا حبيبتي جلسنا على السفرة، تعالى وأنا أصر أن آتم ركعتين السنة بسورة ياسين فتبدؤن الشربة بدونى أسلم بعدها وأجرى عليكم لأضع لكل واحد منكم ما تحبون ولكن أنت أولهم يا حبيبى".

وتابعت شمس البارودى:"أنت رب أسرتنا تردد اقعدي يا حبيبتي كل واحد فينا يخدم نفسه وأنا أُصر أن أقدم لك ما أعلم أنك تحبه فتمسك بيدى وتقبلها وأنت تدعوا لى ربنا يخليكي ليا ولأبنائنا، تردد وجودك واصرارك علي نشر البهجة والفرحة في البيت للجميع الآن لن أضع زينة رمضان التى كانت تجعل البيت يتلألأ فرحاً يحبه عبدالله، الآن يا حبيبي سيؤمنا في الصلاة محمود أو عمر".

واستكملت: "سأفعل كل ما كنت أفعله بإذن الله دعاء وصلاة وما يحبه أبنائنا من طعام رمضان وما كنت تقدمه من خير لإفطار البسطاء ممن حولنا وجبات مائدة رحمن صغيرة ولكنها عند الله بإذن الله كبيرة واطمئنانك علي وصول الطعام لهم قبل طعامنا نحن علي سفرتنا كل ماكنت تحبه سنفعله يا حبيبي فاطمئن أنت معنا وقلبي ينبض بكل ما يسعدك يا نبض حبى، سيظل حتي ألقاك في أعلى منازل الجنة يا رب بإذن الله وكرمه علينا يا أكرم الأكرمين يا حبيبي يارب".



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