شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جين هاكمان وزوجته متوفيان داخل منزلهما فى سانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُثر على الممثل الأسطوري الحائز على جائزة الأوسكار مرتين والمؤلف جين هاكمان وزوجته عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا متوفيان داخل منزلهما بمنطقة سانتا في سوميت.

كما عُثر على كلب الزوجين ميتًا في المنزل، ووفقًا لشرطي مقاطعة سانتا، أدان ميندوزا، لا يُشتبه في وجود جريمة قتل.

صرح ميندوزا لصحيفة سانتا في نيو مكسيكو أن الزوجين توفيا حوالي منتصف ليل يوم 27 فبراير الجارى، ولم يتحدد سبب الوفاة بعد.

وأضاف ميندوزا: "أريد أن أؤكد للجميع أنه لا يوجد خطر مباشر على أي شخص".

ظهر هاكمان في فيلم Bonnie & Clyde عام 1967 حيث لعب دور أحد رفاق وارن بيتي وفاي دونواي المجرمين، ومن هناك، ظهر هاكمان في سلسلة من الأفلام الناجحة، وفاز بأول جائزة أوسكار له عن دوره في دور جيمي "باباي" دويل في فيلم The French Connection، ثم تبع ذلك بأفلام ناجحة مثل Scarecrow مع آل باتشينو وThe Poseidon Adventure.

واستمرت نجاحاته في الثمانينيات والتسعينيات، مع أفلام مثل Mississippi Burning وNo Way Out وThe Birdcage، وفي عام 1992، فاز هاكمان بجائزة الأوسكار الثانية عن دوره في فيلم الغرب الأميركي Unforgiven للمخرج كلينت إيستوود.