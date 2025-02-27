 الإعلان الدعائي لمسلسل الغاوي يجعل أحمد مكي في صدارة الترند.. كيف كان ظهوره؟

هواية تعكس الواقع

معاناة الوحدة

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العودة لطريق الإجرام

أبطال مسلسل الغاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 11:51 صباحاً - لم يمر سوى دقائق على طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "" والذي نال على اهتمام شريحة كبيرة من جمهور الدراما، إلا ووجدنا اسم بطل العمل الفنانفي صدارة ترند السوشيال ميديا ، هذا الأمر يأتي تأكيداً على أن الجمهور متعطش لرؤيته في شخصية جديدة بعيدة عن "الكبير أوي" التي قدمها بلون كوميدي لسنوات متتالية محققاً من خلالها لنجاحاً كبيراً، وفي السطور التالية سنتطرق إلى أبرز ما جاء في إعلان مسلسل " الغاوي".ومع الدقائق الأولى لطرح إعلان مسلسل " الغاوي" ظهر النجم أحمد مكي بداخل "غية" للحمام والذي يهوى تربيته، وهي صورة تعكس حقيقة حبه لتربية الحمام على أرض الواقع خاصة وأنه من المعروف عنه حبه لهذه الهواية، عقب ذلك يكشف "مكي" سبب حبه لهذه الهواية وتربية الحيوانات بشكل عام وذلك في الإطار الدرامي للمسلسل وهي كونها لا تعرف التلون في المعاملات مثل البشر. ودلل على ذلك بكلمات رددها قائلاً " كل ما اعرف بني أدمين كل ما بحب الطير والحيوانات أكتر، لو حبينك هيبان عليهم ولو كرهينك هايبان عليهم معندهمش وشين زي البشر".ومنذ نعومة أظافره وتحديداً عندما كان "شمس" في سن السابعة من عمره وهي اسم الشخصية التي يلعبها أحمد مكي، بدأت رحلته مع الوحدة وذلك بعد رحيل والديه في لحظة واحدة، وهذا ما أشار إليه مكي، قائلاً " يتيم من وانا عندي 7 سنين أبويا وأمي ماتوا في لحظة واحدة ، تقريباً كانوا بيبحوا بعض أوي".أوضح البرومو أن مكي يضطر خلال أحداث المسلسل إلى العودة لـ"البلطجة" والخروج على القانون بعد اعتزاله الأعمال الخطرة والجريمة بسبب الفنان محمد لطفي الذي يورطه في خلافات مع رجل مهم يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل، فتطارده الشرطة مجدداً.يمكنكم قراءة ....رزان جمّال توثق كواليس حفل زفاف نور وزيد في مسلسل القدرمسلسل "الغاوي" ينتمي إلى الدراما الشعبية، ومكوَن من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته بجانب أحمد مكي: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وأحمد كمال، وآخرون، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».