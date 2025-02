تايلور لوتنر يصد هجمات التنمر القاسية التي تتعرض لها سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 11:51 صباحاً - الممثل الأمريكي تايلور لوتنر، البالغ من العمر 33 عامًا، خرج عن صمته وقرر أن يدافع عن زميلته النجمة العالمية سيلينا غوميز، نظراً لموجة الانتقادات والتنمر المستمرة عليها، والتي اشتدت في الآونة الأخيرة.

تايلور لوتنر ينتصر لسيلينا غوميز

أعاد تايلور لوتنر نشر عبر خاصية القصص على انستغرام، منشوراً للمؤثرة الأمريكية أليكس لايت، وكان عبارة عن صورة مجمعة لغوميز، تعرض التعليقات القاسية المستمرة حول شكل جسدها ومظهرها على مر السنين.

وأظهر لوتنر استياءه مما تتعرض له غوميز باستمرار، وعلق على المنشور قائلًا: "إنه عالم قاسٍ مليء بالكراهية".

وتابع لوتنر: "لا يمكنك أبدًا إرضاء الجميع ولا ينبغي عليك أن تفعل ذلك. من خلال تجربتي لا يجعل الرد على هذه التعليقات السلبية وقع الكلمات أقل ألمًا، بل يزيد من التركيز عليها والغضب أكثر، ومن المؤكد أن شكل أو لون أو مظهر جسمك ليس هو الذي يحدد من أنت".

ووجه نصيحة للجمهور: "تذكير يومي لنا جميعًا حتى لا ننسى.. مدى جمالك ينبع من الداخل وليس الخارج".

سيلينا غوميز ترد على التنمر التي تتعرض له

سيلينا غوميز، البالغة من العُمر 32 عاماً، علَّقت على موجة الانتقادات الواسعة التي تعرَّضت لها فور تصريحاتها السابقة عن صراعها الشديد مع صحتها النفسية والجسدية، وذلك خلال حفل عشاء "Only Murders in the Building".

وقالت غوميز: "تصريحاتي ليست مخزية"، وتابعت: "أعتقد حقاً أن هناك قوة في أن تعترف بضعفك وأن تخبر الناس عندما تحتاج إلى المساعدة أو عندما تريد المساعدة.. لذا نعم، قلت إنني لا أستطيع إنجاب طفل. نعم، قلت إنني أعاني من الاضطراب الثنائي القطب. ابتعدوا عني، هذه هي حياتي، هذه أنا، وأحب دائماً أن أكون صادقة".

وأردفت: "أريد فقط أن أكون مدافعة عن حقوق المرأة، وأردت من تصريحاتي أن أوصل رسالة إلى النساء بأن يشعرن بأنهن مرئيات وأن لا يشعرن بالوصم في حال لم يمتلكن بعض الأشياء".

سيلينا غوميز تتحدث بصراحة عن خططها المستقبلية للأمومة

وكانت قد كشفت الممثلة والمغنية سيلينا غوميز، في حديث أجرته لإحدى المجلات، عن عدم قدرتها على الإنجاب، وقالت: "لم أقل هذا من قبل.. لكنني للأسف لا أستطيع أن أحمل، لدي الكثير من المشكلات الطبية التي قد تُعرّض حياتي وحياة الطفل للخطر. عرفت هذا الخبر منذ فترة كبيرة، وحزنت كثيراً وقضيت وقتاً كبيراً في حالة حزن، ولكن حاولت بعدها أن أتأقلم مع الوضع وأقبل به".

كانت تحدثت غوميز سابقاً عن معاناتها من مضاعفات مرض الذئبة، الذي تم تشخيصها به عام 2015، كما كشفت عن تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب في أبريل 2020 خلال حلقة من برنامج مايلي سايروس المباشر على إنستغرام Bright Minded، ولكنها لم تذكر من قبل خبر عدم قدرتها على الإنجاب.

وأضافت غوميز: "أنا حالياً في حالة أفضل بكثير، أجد أنني في نعمة لأن هناك أشخاصاً رائعين على استعداد للقيام بالحمل البديل، كما توجد لدي القدرة على التبني، وكلاهما احتمالات قريبة بالنسبة لي".

وعن تجربتها المؤلمة قالت غوميز: "لقد جعلني الأمر بعد ذلك، أشعر بالتعاطف مع الأشخاص الذين يتوقون إلى أن يصبحوا أمهات. والآن أنا واحدة من هؤلاء الأشخاص"، وتابعت: "أنا متحمسة لما ستبدو عليه هذه الرحلة، أنها ستكون مختلفة بعض الشيء وصعبة، ولكنني سأتحمل".

يُذكر أنه في نوفمبر 2022، كانت قد عبرت غوميز في أحد اللقاءات الصحفية، عن مخاوفها بخصوص الدواء الذي تتناوله لعلاج اضطراب ثنائي القطب، وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يجعلها غير قادرة على إنجاب أطفال.

