نيقولا معوض يقع في حب ياسمين صبري ببرومو مسلسل الأميرة ظل حيطة.. ما مصير علاقتهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 11:51 صباحاً - خطف الثنائي نيقولا معوض وياسمين صبري، الأنظار نحوهما عقب طرح البرومو التشويقي لمسلسل " الأميرة - ظل حيطة" والذي جاء بصوت المطربة جنات، خاصة وأن أجواءه جاءت مكثفة بجرعة كبيرة من الرومانسية والأجواء العاطفية.

حب من أول نظرة

ومع المشاهد الأولى لبرومو المسلسل يقع نيقولا معوض الذي يقدم شخصية "أسامة" في حب "زينب" الفنانة ياسمين صبري، وهنا قرر أن يصارحها بمشاعره تجاهها والتي قابلتها الأخيرة بكل حماس ليعبر الثنائي عن حبهما لبعضهما البعض لينتهي بهم المطاف بالزواج ثم إنجاب طفل صغير كما أوضح برومو المسلسل، ولكن السؤال الأهم هل ستسمر زيجتهما دون أن تجد ما يعكر صفو أجوائها؟، هذا ما سوف يتبين عقب عرض حلقات المسلسل في شهر رمضان المنتظر.



مسلسل" الأميرة – ظل حيطة"

"الأميرة - ظل حيطة" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، مها نصار، هند عبد الحليم، سمر مرسي، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي وعدد آخر من الفنانين.

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نيقولا معوض وياسمين صبري حاضران في منافسات رمضان للعام التالي على التوالي

وتتواجد ياسمين صبري في موسم دراما رمضان للعام الثاني بعدما قدمت في رمضان الماضي مسلسل "رحيل"، وظهرت من خلاله شخصية تحمل اسم العمل حيث تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اتهامها في إحدى القضايا والتي تدخلها السجن، وشارك في بطولة العمل كل من: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

نفس الأمر للفنان نيقولا معوض الذي تواجد في رمضان الماضي بمسلسل " الحشاشين" وقدم من خلاله شخصية مميزة للغاية وهي " عمر الخيام" والتي نالت على استحسان الكثيرين، ودارت أحداث المسلسل في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

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